15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джест — Колорадо Эвеланш, результат матча 8 октября 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

Гол и ассист Свечкова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Виннипегом»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, Канада. Хозяева выиграли со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Шварц (Свечков, Бёрнс) – 22:51     1:1 Коннор (Пионк, Сэмберг) – 24:01     2:1 Перфетти (Сэмберг, Шайфли) – 38:16     2:2 Свечков (Шварц, Кулак) – 52:35     3:2 Коннор (Шайфли) – 59:00    

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Кайл Коннор, оформивший дубль, а также Коул Перфетти.

У гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейден Шварц и российский нападающий Фёдор Свечков. На его счету также результативная передача.

В следующем матче регулярки «Виннипег» примет «Анахайм», а «Колорадо» отправится в гости к «Калгари».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном