Гол и ассист Свечкова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», который прошёл на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, Канада. Хозяева выиграли со счётом 3:2.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Кайл Коннор, оформивший дубль, а также Коул Перфетти.

У гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейден Шварц и российский нападающий Фёдор Свечков. На его счету также результативная передача.

В следующем матче регулярки «Виннипег» примет «Анахайм», а «Колорадо» отправится в гости к «Калгари».

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