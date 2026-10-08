Сыновья Овечкина объявили о выходе отца на лёд перед игрой с «Питтсбургом»

Сыновья капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей и Илья приняли участие в предматчевой церемонии перед первой домашней игрой команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/2027.

«Вашингтон» встретился с «Питтсбург Пингвинз» на «Кэпитал Уан-Арене». Перед стартовым вбрасыванием хоккеисты столичной команды поочерёдно вышли на лёд. Выход Александра Овечкина объявили его сыновья — Сергей 2018 года рождения и Илья, родившийся в 2020 году. Видео опубликовала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях.

«Они так быстро растут!» — написала пресс-служба «Вашингтона» в комментарии к видео церемонии.

Напомним,