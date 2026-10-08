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Сыновья Овечкина объявили о выходе отца на лёд перед игрой с «Питтсбургом»

Сыновья Овечкина объявили о выходе отца на лёд перед игрой с «Питтсбургом»
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Сыновья капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей и Илья приняли участие в предматчевой церемонии перед первой домашней игрой команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/2027.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бовиллье (Строум) – 00:23     1:1 Раст (Киндел, Жирар) – 01:19     2:1 Уилсон (Дюбуа) – 11:51     3:1 Дюбуа (Уилсон) – 24:42     4:1 Так (Уилсон) – 33:14     4:2 Новак – 34:05     4:3 Робертсон (Корчак, Лизотт) – 38:01     5:3 Леонард (Кайру, Хатсон) – 43:55 (pp)    

«Вашингтон» встретился с «Питтсбург Пингвинз» на «Кэпитал Уан-Арене». Перед стартовым вбрасыванием хоккеисты столичной команды поочерёдно вышли на лёд. Выход Александра Овечкина объявили его сыновья — Сергей 2018 года рождения и Илья, родившийся в 2020 году. Видео опубликовала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в соцсетях.

«Они так быстро растут!» — написала пресс-служба «Вашингтона» в комментарии к видео церемонии.

Напомним,