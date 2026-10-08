Александр Овечкин вышел на девятое место по победам в домашних матчах открытия сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в своём последнем домашнем матче открытия сезона в НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3. Овечкин не отметился результативными действиями.

Эта победа стала для 41-летнего россиянина 14-й в домашних матчах открытия регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю Овечкин делит девятое место в истории лиги с Рэем Бурком, Редом К