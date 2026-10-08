«Вашингтон» победил «Питтсбург» в НХЛ, Роналду грозит дисквалификация. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 в НХЛ — Александр Овечкин и Евгений Малкин не набрали очков, Криштиану Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной Португалии, московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив дома «Шанхайским Драконам» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».