«Вашингтон» победил «Питтсбург» в НХЛ, Роналду грозит дисквалификация. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 в НХЛ — Александр Овечкин и Евгений Малкин не набрали очков, Криштиану Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной Португалии, московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив дома «Шанхайским Драконам» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» победил «Питтсбург» со счётом 5:3 в НХЛ. Овечкин и Малкин — без очков.
- Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной — A Bola.
- Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив дома «Шанхайским Драконам».
- «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, победив в гостях «Сочи».</