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8 октября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты

«Вашингтон» победил «Питтсбург» в НХЛ, Роналду грозит дисквалификация. Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 в НХЛАлександр Овечкин и Евгений Малкин не набрали очков, Криштиану Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной Португалии, московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив дома «Шанхайским Драконам» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» победил «Питтсбург» со счётом 5:3 в НХЛ. Овечкин и Малкин — без очков.
  2. Роналду грозит дисквалификация на шесть месяцев за самовольный отъезд из сборной — A Bola.
  3. Московское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив дома «Шанхайским Драконам».
  4. «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, победив в гостях «Сочи».</