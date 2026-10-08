Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Питтсбургом» в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбург Пингвинз» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Звено Дюбе, на мой взгляд, сегодня отлично сыграло, и мы хорошо начали матч. Бовилье забил очень важный гол, а Так сегодня также был великолепен», — сказал Овечкин после матча.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (1+2), Пьер-Люк Дюбуа (1+1), Алекс Так, Райан Леонард и Энтони Бовилье. Сам Овечкин не набрал очков.

Перед матчем состоялась церемония выхода игроков «Кэпиталз» на лёд. Выход Овечкина объявили его сыновья Сергей и Илья. Для российского нападающего этот матч стал последним домашним открытием сезона в