15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Питтсбургом» в НХЛ

Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Питтсбургом» в НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Питтсбург Пингвинз» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бовиллье (Строум) – 00:23     1:1 Раст (Киндел, Жирар) – 01:19     2:1 Уилсон (Дюбуа) – 11:51     3:1 Дюбуа (Уилсон) – 24:42     4:1 Так (Уилсон) – 33:14     4:2 Новак – 34:05     4:3 Робертсон (Корчак, Лизотт) – 38:01     5:3 Леонард (Кайру, Хатсон) – 43:55 (pp)    

«Звено Дюбе, на мой взгляд, сегодня отлично сыграло, и мы хорошо начали матч. Бовилье забил очень важный гол, а Так сегодня также был великолепен», — сказал Овечкин после матча.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (1+2), Пьер-Люк Дюбуа (1+1), Алекс Так, Райан Леонард и Энтони Бовилье. Сам Овечкин не набрал очков.

Перед матчем состоялась церемония выхода игроков «Кэпиталз» на лёд. Выход Овечкина объявили его сыновья Сергей и Илья. Для российского нападающего этот матч стал последним домашним открытием сезона в