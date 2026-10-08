Результаты матчей НХЛ на 8 октября 2026 года

В ночь на 8 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 октября 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Колорадо Эвеланш» — 3:2;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:3;

«Анахайм Дакс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.

Отметим, минувшей ночью «Вашингтон» провёл первый домашний матч в новом сезоне.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.