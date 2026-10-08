«Не радовало всю ночь слушать сирены». Кевин Хейз высказался о причинах ухода из КХЛ

Нападающий Кевин Хейз прокомментировал решение завершить игровую карьеру после пяти матчей за «Ак Барс». Перед переходом в КХЛ форвард провёл два сезона в «Питтсбург Пингвинз».

«Моей целью этим летом была игра в НХЛ. Чувствовал себя довольно хорошо на льду. Я катался с несколькими парнями из НХЛ, и мне казалось, что моя игра на должном уровне. Меня уже некоторое время беспокоила спина, с областью паха всё было плохо, но я всё равно чувствовал себя неплохо. Поэтому я ждал. Думал, что подпишу пробный контракт. Я общался с несколькими командами. А потом со мной связались из России, а моя жена русская, казалось, что это будет действительно крутой опыт для меня и моей семьи.

Единственным минусом было то, что моя жена не могла приехать в первые месяц-два. И я подумал: «Ладно, думаю, я справлюсь». Поэтому подписал контракт в России. Но просто чувствовал себя неважно. Я сыграл всего пять игр, но в глубине души я понимал, что что-то не т