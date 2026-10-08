Сушинский объяснил, почему не верит, что Овечкин проведёт целый сезон в КХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский сомневается, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт полноценный сезон в КХЛ. Ранее игрок объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.

– Ранее Александр заявлял о желании закончить карьеру в московском «Динамо». Сколько лет он ещё может играть на уровне КХЛ?

– Думаю, нисколько.

– То есть вы считаете, что Александр завершит карьеру после ухода из «Вашингтона»?

– Да, думаю, так будет правильно.

– А как же красивая история с возвращением в родное «Динамо»?

– Красивая история, но тяжёлая для 41-летнего человека, которого будут бить молодые ребята по рукам и ногам. Плюс в России же ещё и площадки больше, не везде конечно, но больше. Поэтому думаю, что красивая история будет, если «Динамо» подпишет его на один матч, дадут сыграть прощальный матч, выставочный – вот это будет очень красиво. Понятно, что все хотят, чтобы Саша ещё поиграл, посмотреть на него во всех городах, но тут в первую очередь