«Он смог сделать и то и другое». Шестикратный обладатель Кубка Стэнли о карьере Овечкина

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье высказался касательно капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который объявил, что нынешний сезон станет последним для него в НХЛ.

«Не думаю, что кто-то мог предположить, что рекорд Уэйна Гретцки по голам будет побит после его ухода из хоккея. Конечно, рекорд по набранным очкам никогда не будет побит, но рекорд по голам, который установил Овечкин, впечатляет. Александр играл со стабильностью и страстью. Он играл с настоящей физической составляющей, ему удалось избежать травм. Из-за этого сочетания против него очень тяжело играть.

Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, как нужно играть, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Было интересно наблюдать за тем, как он развивается как хоккеист и как победитель. Одно дело — выходить на лёд, забивать и делать т