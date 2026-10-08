Дживани Смит: русская еда требует привыкания, но выглядит аппетитно

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дживани Смит поделился мнением о русской еде и жизни в Санкт-Петербурге.

— Вы играете в Санкт-Петербурге — это один из самых красивых городов России. Что вам там нравится? Какие места вам особенно запомнились?

— Мне нравится наша арена — она новая, большая и красивая. Погода тут неплохая, хотя иногда бывает холодно.

— Планируете посетить музеи, например, Эрмитаж?

— Собираюсь. Было бы здорово сходить в церкви и некоторые музеи — думаю, мне понравится.

— Пробовали ли вы что-то из русской кухни?

— Пробовал несколько блюд: пельмени, борщ и сырники. Русская еда требует привыкания, но выглядит аппетитно.

— У многих команд есть свои традиции. В вашей команде много североамериканцев. Есть ли какие-то особые традиции именно у вас?

— У нас их много: отмечаем вместе праздники, большие события вроде Дня благодарения. Интересно совмещать русские и американские традиции, – сказал Смит в бесед