«Плохо корректирует игру, когда что-то идёт не так». Экс-тренер МХЛ — о работе Ги Буше

Бывший тренер клубов МХЛ Дмитрий Фёдоров поделился мнением о работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше. На данный момент омская команда находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 11 матчах.

– Главного тренера «Авангарда» Ги Буше много критикуют за прямолинейность. По вашему мнению, что мешает команде давать результат?

– Раньше Ги Буше имел фантастический подбор исполнителей, мог меньше работать над ошибками, чем другие тренеры. А сейчас получается, что он должен показывать свою квалификацию как специалист, работая не с такими выдающимися мастерами. У меня создаётся впечатление, что он плохо корректирует игру, когда что-то идёт не так. Игроки команды иногда совершают просто какие-то выдающиеся ошибки, на их примере можно показывать детям, как играть нельзя. Хотя, может быть, мы зря критикуем Ги Буше, потому что сейчас это беда всей лиги – снижение требовательности.

Из-за океана в КХЛ пришло уважение к игрокам — нельзя давить на хоккеистов так, как это делали раньше тренеры отечественной школы. Но это привело к тому, что от игроков мало требуют, тренеры подстраиваются под них, что тоже неправильно. Про Ги Буше говорят, что он заставил игроков по-другому смотреть на хоккей, но в сентябрьских матчах игроки допускают повторяющиеся ошибки, которые невозможны для команды такого уровня. Например, постоянные неправильные смены.

– Есть мнение, что многочисленные травмы «Авангарда» вызваны тем, что Буше загнал лидеров за эти сезоны.

– Когда начинаются травмы в любой команде, сразу же со стороны болельщиков идёт накат на докторов, на тренеров по физподготовке. Это понятная реакция. Но каждую травму надо разбирать отдельно. Поэтому на этот вопрос по-настоящему честно может дать ответ только Ги Буше или кто-то из руководства и тренерского штаба. П