Кожевников призвал назначить Овечкина президентом ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после завершения выступлений в НХЛ нужно возглавить Федерацию хоккея России.

«Ему 41 год, он более 20 лет играет в НХЛ, принося славу нашему спорту и результат лиге. Он наш посланец. Все когда-то завершают карьеру, и он чувствует, что время пришло. Он очень пригодится России для развития спорта. Много знает, его нужно ставить в президенты ФХР. К нему с большим уважением относятся и в Международной федерации хоккея. Это большая личность как в спорте, так и в обычной жизни», — цитируют Кожевникова «РИА Новости».

Овечкин проводит свой заключительный сезон в НХЛ в карьере.