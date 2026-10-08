Расписание матчей НХЛ на 9 октября 2026 года

В ночь на 9 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 9 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Бостон Брюинз» – «Юта Маммот»;

2:00. «Каролина Харрикейнз» – «Ванкувер Кэнакс»;

2:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд»;

2:00. «Оттава Сенаторз» – «Филадельфия Флайерз»;

2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Даллас Старз»;

2:00. «Монреаль Канадиенс» – «Нэшвилл Предаторз»;

2:30. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Чикаго Блэкхоукс»;

3:00. «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс»;

4:00. «Калгари Флэймз» – «Колорадо Эвеланш»;

5:00. «Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.