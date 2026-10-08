Фетисов: Путин полюбил хоккей и прогрессирует с каждым выходом на лёд

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что президент России Владимир Путин прогрессирует с каждым новым выходом на лёд. Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 74 года.

«Владимир Владимирович сам спортсмен, и я помню, как мы его просили встать на коньки. И на одной из встреч с юными хоккеистами он это пообещал. По-моему, в 60 лет человек впервые встал на коньки. Сегодня Владимир Владимирович играет очень хорошо и прогрессирует с каждым разом, когда мы вместе выходим на лёд.

Ему хоккей зашёл, ведь это и возможность перезагрузиться, и получить новые ощущения. Это мужская игра, и она имеет свою философию. В ней много, что надо уметь — и отдавать пас, и бросать, и тормозить, и разворачиваться. Владимир Владимирович хоккей полюбил, и все мы этому бесконечно рады», — цитируют Фетисова «РИА Новости».