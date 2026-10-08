15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Денис Зернов высказался о своём переходе в «Ак Барс»

Нападающий Денис Зернов высказался о своём переходе в «Ак Барс»
Комментарии

Нападающий Денис Зернов прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс». ЦСКА получил денежную компенсацию.

«Всё быстро получилось. Появилась возможность обмена, всё сделали быстро, и уже на следующий день я приехал.

Самые лучшие впечатления. Что от тренировочного процесса, что от быта, что от команды. Ребята классные, со многими знаком. Проблем в этом не было», – приводит слова Зернова пресс-служба «Ак Барса».

Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024). В КХЛ он также играл за «Ладу». В текущем регулярном чемпионате нападающий набрал 5 (3+2) очков в восьми матчах.

Материалы по теме
«Ак Барс» забрал Зернова у ЦСКА за 1000 рублей. Спасёт ли это Казань?
«Ак Барс» забрал Зернова у ЦСКА за 1000 рублей. Спасёт ли это Казань?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android