Форвард Артём Мисников перешёл из «Торпедо» в «Югру»

Белорусский экс-нападающий «Торпедо» Артём Мисников продолжит карьеру в «Югре». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. В ханты-мансийский клуб ВХЛ нападающий отправился в обмен на денежную компенсацию.

Текущий хоккейный сезон Артём начинал в пензенском «Дизеле», за который провёл семь матчей. Ранее в системе «Торпедо» защищал цвета команд «Чайка», «Торпедо-Горький» и сыграл 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (2+5) очков.

В сезоне-2022/2023 стал чемпионом МХЛ в составе «Чайки» и был признан лучшим игроком плей-офф. В сезоне-2024/2025 стал обладателем Кубка Владимира Петрова в составе ХК «Торпедо-Горький».