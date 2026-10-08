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«Ему сейчас нелегко, он очень переживает». Билялетдинов — о состоянии Романова

«Ему сейчас нелегко, он очень переживает». Билялетдинов — о состоянии Романова
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Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Зинэтула Билялетдинов высказался о состоянии своего внука, защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова. Напомним, игроку предстоит операция по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена.

«Вчера разговаривал с Александром. Ему сейчас нелегко, он очень переживает, потому что к этому сезону он очень серьёзно готовился. В том эпизоде он сыграл в игрока, почувствовал какой-то хруст, но доработал смену до конца. Потом можно было видеть, как он ногу, образно говоря, стряхивал.

Чувствовал он себя тогда вроде неплохо. Но в игре же ты не чувствуешь многие вещи, только потом начинаешь отходить. Вчера ему сделали МРТ, которая показала, что у него серьёзная травма», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

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