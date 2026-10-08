Андрей Коваленко рассказал, за счёт чего ЦСКА успешно выступает в последних матчах

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о девятиматчевой победной серии ЦСКА в текущем сезоне.

— Ещё в начале сентября на фоне «Динамо» и особенно «Спартака» армейцы Москвы выглядели отстающими. Но посмотрите в таблицу теперь: ЦСКА — в порядке. В отличие от московских соперников.

— Что отметите в игре армейцев?

— Никто не тянет одеяло на себя, каждый хоккеист осознаёт себя звеном команды, преобразует личные возможности в командные. Отсюда ответственный хоккей – и отсюда победная серия из девяти матчей. Чувствуется тренерская рука Игоря Никитина и его помощников.

Может быть, последние две игры – с «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» не были для ЦСКА оптимальными. Но даже на фоне небольшого спада ЦСКА находит возможности показать результат, это очень важно, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.