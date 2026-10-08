15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о Разине: если вас не устраивает характер, об этом надо было думать раньше

Крикунов — о Разине: если вас не устраивает характер, об этом надо было думать раньше
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отстранении главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина.

«Удивился, когда узнал об отстранении Разина. Такого ещё не было, чтобы команда шла на первом месте, а тренера отстраняли. Что-то новенькое у нас в хоккее. Обычно руководство должно быть на стороне тренера, если в клубе хотят результата. Но если внутри раздрай, то никакого результата команда не покажет. Возможно, это личные амбиции кого-то их руководства. Разин работал себе спокойно.

Андрей — хороший тренер, он уже всё доказал своей работой, брал Кубок Гагарина. Если вас не устраивает характер человека, то об этом надо было думать раньше. Разина же не первый день знают. А если у тренера возникает конфликт с игроками, то причин всего несколько — недостаточная работа хоккеиста или нарушение спортивного режима, которое разваливает отношения изнутри. Больше других причин у тренеров не бывает. Тренер отвечает за результат, а игроки должны исполнять контрактные обязательства. Тренер прав в 99,9% случаев. Если игрок будет давать результат, то без разницы, кто это — Иванов, Ткачёв или кто-то ещё», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
«Мы с ним на связи». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — об Андрее Разине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android