Крикунов — о Разине: если вас не устраивает характер, об этом надо было думать раньше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отстранении главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина.

«Удивился, когда узнал об отстранении Разина. Такого ещё не было, чтобы команда шла на первом месте, а тренера отстраняли. Что-то новенькое у нас в хоккее. Обычно руководство должно быть на стороне тренера, если в клубе хотят результата. Но если внутри раздрай, то никакого результата команда не покажет. Возможно, это личные амбиции кого-то их руководства. Разин работал себе спокойно.

Андрей — хороший тренер, он уже всё доказал своей работой, брал Кубок Гагарина. Если вас не устраивает характер человека, то об этом надо было думать раньше. Разина же не первый день знают. А если у тренера возникает конфликт с игроками, то причин всего несколько — недостаточная работа хоккеиста или нарушение спортивного режима, которое разваливает отношения изнутри. Больше других причин у тренеров не бывает. Тренер отвечает за результат, а игроки должны исполнять контрактные обязательства. Тренер прав в 99,9% случаев. Если игрок будет давать результат, то без разницы, кто это — Иванов, Ткачёв или кто-то ещё», — цитирует Крикунова «Советский спорт».