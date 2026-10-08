Владимир Тарасенко прекратил сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном — Лебрюн

Нападающий Владимир Тарасенко прекратил сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном. Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х. Напомним, Тарасенко начинал работать с Мильштейном в июне 2026 года.

«Владимир Тарасенко и агент Мильштейн прекратили сотрудничество в конце лета. Не уверен, есть ли у Тарасенко, у которого сменилось несколько агентов, сейчас представитель. Сейчас Тарасенко тренируется во Флориде вместе с такими хоккеистами, как Лайне и Никишин», — написал Лебрюн.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.