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Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ, Сорокин — третий

Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ, Сорокин — третий
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Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов. Каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, набравший 64 балла. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» занял третье место. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял шестую строчку.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский («Тампа») – 64 балла (шесть первых мест).
2. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») – 48 (5).
3. Илья Сорокин («Айлендерс») – 41 (2).
4. Джейк Эттингер («Даллас Старз») – 25 (2).
5. Джереми Свейман («Бостон Брюинз») – 14.
6. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») – 12.
7. Брэндон Басси («Каролина Харрикейнз») – 8.
8. Якоб Маркстрём («Флорида Пантерз») – 6 (1).
9-10. Якуб Добеш («Монреаль Канадиенс»), Картер Харт («Вегас Голден Найтс») – 5.

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