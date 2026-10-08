Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ, Сорокин — третий

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз лучшему вратарю сезона – «Везина Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов. Каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, набравший 64 балла. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» занял третье место. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял шестую строчку.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Андрей Василевский («Тампа») – 64 балла (шесть первых мест).

2. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») – 48 (5).

3. Илья Сорокин («Айлендерс») – 41 (2).

4. Джейк Эттингер («Даллас Старз») – 25 (2).

5. Джереми Свейман («Бостон Брюинз») – 14.

6. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») – 12.

7. Брэндон Басси («Каролина Харрикейнз») – 8.

8. Якоб Маркстрём («Флорида Пантерз») – 6 (1).

9-10. Якуб Добеш («Монреаль Канадиенс»), Картер Харт («Вегас Голден Найтс») – 5.