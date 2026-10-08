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Защитник «Авангарда» Гуляев сыграет в тройке нападения с Ливо и Потуральски

Защитник «Авангарда» Гуляев сыграет в тройке нападения с Ливо и Потуральски
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Сегодня, 8 октября, в Нижнекамске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтехим-Арена» и начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе омского клуба во второй тройке нападения вместе с Джошем Ливо и Эндрю Потуральски сыграет защитник Михаил Гуляев.

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Состав «Нефтехимика»:

Фото: Нефтехимик

«Нефтехимик» с 18 очками после 13 проведённых матчей располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 10 очками после 11 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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