15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Амур, результат матча 8 октября 2026 года, счет 0:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Амур» второй раз за два дня победил «Трактор» в Челябинске
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2026, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Костенко (Кузьмин, Шварёв) – 48:31 (5x5)     0:2 Шварёв (Лукин) – 52:11 (4x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Костенко открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Артём Шварёв удвоил преимущество гостей.

Отметим, что команды уже встречались в Челябинске 6 октября. Тогда победу одержал «Амур» со счётом 2:1.

В следующей игре «Трактор» примет на своём льду «Сибирь» 10 октября. «Амур» в Хабаровске встретится с «Ладой» 12 октября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android