«Амур» второй раз за два дня победил «Трактор» в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Костенко открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Артём Шварёв удвоил преимущество гостей.

Отметим, что команды уже встречались в Челябинске 6 октября. Тогда победу одержал «Амур» со счётом 2:1.

В следующей игре «Трактор» примет на своём льду «Сибирь» 10 октября. «Амур» в Хабаровске встретится с «Ладой» 12 октября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.