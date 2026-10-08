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Фридман: Овечкин осознал, что для него всё будет по-другому, его влияние уменьшилось

Фридман: Овечкин осознал, что для него всё будет по-другому, его влияние уменьшилось
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Журналист Эллиотт Фридман заявил о том, что влияние российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на игру столичного клуба уменьшилось. Форвард заявил, что проводит свой последний сезон в НХЛ.

«Подозреваю, что Овечкин в какой-то момент осознал, что для него всё будет по-другому. «Вашингтон» подписал Така, подписал Кайру. Не то чтобы они хотели проявить неуважение к нему, но его влияние на игру уменьшилось. Он уже не может делать то же, что и раньше», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Напомним, Овечкин остаётся лучшим действующим снайпером лиги с 929 голами в регулярных чемпионатах.

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