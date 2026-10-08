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Владимир Тарасенко отказался от предложения «Флориды» с кэпхитом в $ 850 тыс. — Лебрюн

Владимир Тарасенко отказался от предложения «Флориды» с кэпхитом в $ 850 тыс. — Лебрюн
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Нападающий Владимир Тарасенко отклонил контрактное предложение «Флориды Пантерз» с кэпхитом в $ 850 тыс. Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

«Пантерз» действительно предлагали Владимиру Тарасенко контракт ещё в июле с кэпхитом в $ 850 тыс., и он отклонил это предложение», — приводит слова Лебрюна журналист Армандо Велес на своей странице в социальной сети Х.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, ранее Пьер Лебрюн заявил, что Владимир Тарасенко прекратил сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном.

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