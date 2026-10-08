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Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о втором поражении от «Амура» подряд

Главный тренер «Трактора» Гордон высказался о втором поражении от «Амура» подряд
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал домашнее поражение от «Амура» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2026, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Костенко (Кузьмин, Шварёв) – 48:31 (5x5)     0:2 Шварёв (Лукин) – 52:11 (4x4)    

— Два момента. Вратарь соперника провёл невероятный матч, а мы совершили критичные ошибки около ворот.

— Григоренко не играл не из-за концовки предыдущего матча?
— Нет, не в этом дело. Там был гол в пустые ворота. Григоренко заболел. В последнее время многие из-за этого пропускают матчи. Валенцов не играл сегодня, ранее Катчук пропускал одну игру.

— По игре в третьих периодах «Трактор» в тройке худших клубов. Можно ли сказать, что команде не хватает свежести?
— Сегодня у соперника в третьем периоде было две возможности в большинстве. Пусть мы не генерировали столько же моментов, сколько и в других отрезках, не скажу, что мы отдали период «Амуру». Мы хорошо закрывали свою зону в защите. Мы делали всё необходимое, но совершили критические ошибки у своих ворот. В целом у нас более 60 бросков за матч. Я бы согласился с вашим мнением, если бы вы говорили о первых трёх матчах сезона, но не сейчас, — цитирует Гордона сайт «Трактора».

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