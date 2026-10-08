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«Видел его сегодня, мы поздоровались». Главный тренер «Трактора» Гордон — о Кравцове

«Видел его сегодня, мы поздоровались». Главный тренер «Трактора» Гордон — о Кравцове
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал про общение с нападающим челябинского клуба Виталием Кравцовым, который восстанавливается от травмы.

— Заходил ли вас поприветствовать Виталий Кравцов, вернувшийся в Челябинск?
— Да, я видел его сегодня. Мы поздоровались. Он занимается своим восстановлением, — цитирует Гордона сайт «Трактора».

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.

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