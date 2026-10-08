Голкипер «Тампы» Андрей Василевский представил новую раскраску шлема

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил новую раскраску своего шлема, сообщает пресс-служба «молний».

Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Мне очень нравится. Художница отлично поработала, потому что я знаю, что там много деталей. И, опять же, исполнение просто нереальное. Это просто произведение искусства. Каждый раз, когда я смотрю на это, я думаю: «Вау, это просто невозможно». Но ведь у каждого из нас что-то хорошо получается, верно? Так вот, она хорошо рисует на масках.