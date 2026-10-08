Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн назвал предварительные сроки восстановления Брэда Маршана

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал о предварительных сроках восстановления форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана.

«Речь не идёт об окончании сезона для Маршана. Мы не знаем результатов МРТ, но ранние признаки указывают на то, что он будет отсутствовать недели, а не месяцы», — приводит слова Лебрюна журналист Армандо Велес на своей странице в социальной сети Х.

Маршан получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1). Инцидент произошёл в концовке второго периода, Маршан неудачно упал на лёд в борьбе у ворот соперника. Хоккеист врезался ногой в штангу ворот и покинул площадку при помощи врачей. Эта игра была второй для хоккеиста после операции, которую он перенёс в межсезонье.