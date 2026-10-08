«Они стали легендами хоккея». Том Уилсон — о противостоянии Овечкина и Кросби

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о противостоянии российского форварда Александра Овечкина и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они оба были первопроходцами, каждый по-своему, и оба стали легендами хоккея. Они играли в одно время, и всё это время соперничали друг с другом. Долголетие, талант — всё при них. Они были идеальны, и ребята, которые играют в современной НХЛ, должны быть благодарны этим двум парням за то, что они для них сделали.

Они были полными противоположностями, верно? Но оба шли в одном направлении, когда дело касалось развития хоккея», — приводит слова Уилсона The Athletic.