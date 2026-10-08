Капризов вошёл в тройку лучших действующих хоккеистов НХЛ по голам в первых 400 матчах

Российский нападающий и лидер «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в тройку лучших действующих хоккеистов НХЛ по заброшенным шайбам за первые 400 матчей, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

За свои первые 400 игр в лиге Капризов забросил 233 шайбы, уступив по этому показателю только Остону Мэттьюсу (255) из «Торонто Мэйпл Лифс» и Александру Овечкину (273) из «Вашингтон Кэпиталз».

Топ лучших действующих снайперов НХЛ после 400 матчей:

1. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 273.

2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 255.

3. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 233.

4. Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз») — 229.

5. Сидни Кросби («