Результаты матчей КХЛ на 8 октября 2026 года

Сегодня, 8 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 8 октября 2026 года:

«Трактор» – «Амур» — 0:2;

«Динамо» Мн – СКА — 4:2;

«Торпедо» – «Северсталь» — 2:3;

«Нефтехимик» – «Авангард» — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 21 очко в 14 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.