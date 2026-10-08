Результаты матчей ВХЛ на 8 октября 2026 года

Сегодня, 8 октября, прошли четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 октября 2026 года:

ХК «Норильск» – «Ижсталь» — 3:2;

ЦСК ВВС – «Звезда» — 2:3;

«Нефтяник» – «Химик» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» – «Южный Урал» — 2:3 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник» с 20 очками после 13 встреч. Второе место занимает «Калуга», набравшая 18 очков в 12 матчах. Тройку замыкает «Химик» (18 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.