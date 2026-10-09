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Нью-Йорк Айлендерс – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 9 октября 2026, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, у Сорокина 22 сейва
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В ночь на 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбы забросили Бо Хорват (2), Эмиль Хейнеман и Энтони Дюклер.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Фрэнк Назар.

Российский вратарь Илья Сорокин («Айлендерс») провёл весь матч и отразил 22