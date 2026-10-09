«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, у Сорокина 22 сейва

В ночь на 9 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбы забросили Бо Хорват (2), Эмиль Хейнеман и Энтони Дюклер.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Фрэнк Назар.

Российский вратарь Илья Сорокин («Айлендерс») провёл весь матч и отразил 22