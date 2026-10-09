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Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2026 года
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В ночь на 9 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 октября 2026 года:

  • «Бостон Брюинз» – «Юта Маммот» – 6:1;
  • «Каролина Харрикейнз» – «Ванкувер Кэнакс» – 7:2;
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» – 3:2;
  • «Оттава Сенаторз» – «Филадельфия Флайерз» – 2:1;
  • «Баффало Сэйбрз» – «Даллас Старз» – 0:4;
  • «Монреаль Канадиенс» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:5;
  • «Нью-Йорк Айлендерс» – «Чикаго Блэкхоукс» – 4:1;
  • «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 2:3 (ОТ);
  • «Калгари Флэймз» – «Колорадо Эвеланш» – 3:7;
  • «Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:3 (буллиты).

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2026/2027
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2026/2027
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