Защитник Эван Бушар — лидер в гонке снайперов НХЛ, Василий Подколзин — в пятёрке

Канадский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар занимает первое место в гонке снайперов НХЛ. На его счету шесть голов в четырёх матчах.

Американские форварды Кайл Коннор («Виннипег Джетс») и Ник Шмальц («Юта Маммот») забросили по пять шайб. Кайлу для этого понадобилось четыре матча, а Нику — пять.

Следом расположились шесть хоккеистов, на счету которых по четыре гола: Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), россиянин Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Виктор Олофссон («Вегас Голден Найтс»), Логан Стэнковен («Каролина Харрикейнз»), Пол Коттер («Ванкувер Кэнакс») и Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»).