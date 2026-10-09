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Расписание матчей КХЛ на 9 октября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 9 октября 2026 года
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Сегодня, 9 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 9 октября 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» Мг – «Салават Юлаев»;
19:30. ХК «Сочи» – «Спартак»;
19:30. «Динамо» М – ЦСКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 21 очко в 14 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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