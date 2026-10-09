Расписание матчей ВХЛ на 9 октября 2026 года

Сегодня, 9 октября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 9 октября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Олимпия»;

16:00. «Омские Крылья» – ХК «Тамбов»;

16:30. «Зауралье» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник» с 20 очками после 13 встреч. Второе место занимает «Калуга», набравшая 18 очков в 12 матчах. Тройку замыкает «Химик» (18 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.