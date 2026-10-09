Расписание матчей МХЛ на 9 октября 2026 года

Сегодня, 9 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 октября 2026 года (время московское):

12:00. «Тайфун» – «Красная Армия»;

18:30. «Динамо-Шинник» – «Алмаз»;

18:30. «Реактор» – «Снежные Барсы»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Красная Машина Атлант»;

18:30. «Спутник» – «Локо-76»;

19:00. Академия Михайлова – «СКА-1946».

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 10 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.