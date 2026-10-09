Кучеров вошёл в топ‑50 игроков НХЛ за всю историю по матчам с двумя и более очками

Российский нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного сезона с «Миннесотой» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров поднялся на 50‑е место среди игроков НХЛ по матчам с двумя и более набранными очками. Это 320‑я игра с двумя и более набранными очками в карьере Кучерова в НХЛ. Он повторил результат Эла Макинниса. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 824 таких матча.

В игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» принимала «Миннесоту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.