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Кучеров вошёл в топ‑50 игроков НХЛ за всю историю по матчам с двумя и более очками

Кучеров вошёл в топ‑50 игроков НХЛ за всю историю по матчам с двумя и более очками
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Российский нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного сезона с «Миннесотой» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров поднялся на 50‑е место среди игроков НХЛ по матчам с двумя и более набранными очками. Это 320‑я игра с двумя и более набранными очками в карьере Кучерова в НХЛ. Он повторил результат Эла Макинниса. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 824 таких матча.

В игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» принимала «Миннесоту». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Чирелли (Чернак, Хагель) – 05:26     2:0 Карлсон (Кучеров, Пойнт) – 06:02     2:1 Хьюз (Бринк, Сперджен) – 22:32     3:1 Карлсон (Кучеров, Гюнцель) – 24:55