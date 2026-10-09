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Металлург — Салават Юлаев: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию 9 октября 2026

«Металлург» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» с 21 очком после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в таблице Востока, набрав 15 очков в 13 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.