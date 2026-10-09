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Сочи — Спартак: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию 9 октября 2026

«Сочи» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» примет московский «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» с четырьмя очками после 12 матчей занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» находится на восьмой строчке в таблице Запада, набрав 14 очков в 13 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.