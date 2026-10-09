«Сочи» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» примет московский «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» с четырьмя очками после 12 матчей занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» находится на восьмой строчке в таблице Запада, набрав 14 очков в 13 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.