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Сочи — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимает московский «Спартак». Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин, Кин) – 01:14 (5x5)     0:2 Гальченюк (Пивчулин, Кин) – 42:44 (5x4)    

«Сочи» с четырьмя очками после 12 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» находится на восьмой строчке в таблице Запада, набрав 14 очков в 13 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлитс