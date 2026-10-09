«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимает московский «Спартак». Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Сочи» с четырьмя очками после 12 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» находится на восьмой строчке в таблице Запада, набрав 14 очков в 13 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлитс