«Динамо» М — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место, набрав 12 очков после 14 сыгранных матчей. ЦСКА с 20 очками после 13 встреч располагается на второй строчке в таблице Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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