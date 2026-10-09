Расписание матчей НХЛ в ночь с 9 на 10 октября 2026 года

В ночь на 10 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь с 9 на 10 октября 2026 года (время московское):

2:00. «Детройт Ред Уингз» – «Сиэтл Кракен»;

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз»;

3:00. «Виннипег Джетс» – «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.