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Строум: цель «Вашингтона» — побороться за кубок и дать Овечкину шанс выиграть его ещё раз

Строум: цель «Вашингтона» — побороться за кубок и дать Овечкину шанс выиграть его ещё раз
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о цели столичного клуба на текущий сезон, упомянув российского капитана Александра Овечкина.

«Наша цель, конечно же, — побороться за Кубок Стэнли и дать Ови шанс выиграть его ещё раз. У каждого из нас наконец-то появился шанс побороться за Кубок Стэнли. Очевидно, что цель любого хоккеиста — бороться за главный трофей лиги. Не думаю, что для нас может быть что-то лучше, чем помочь Ови снова попытаться его выиграть», — приводит слова Строума сайт НХЛ.

Ранее нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о противостоянии Александра Овечкина и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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