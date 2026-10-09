Никита Кучеров не вошёл в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку в регулярном чемпионате – «Харт Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов, каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место с 28 баллами. Лидером стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который набрал 67 баллов при восьми первых местах.
Топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ:
1. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе» (67 очков, восемь первых мест).
2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (59, четыре).
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (54, четыре).
4. Никита Кучеров, «Тампа» (28).
5. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс» (6).
Материалы по теме