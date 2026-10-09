Никита Кучеров не вошёл в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку в регулярном чемпионате – «Харт Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов, каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место с 28 баллами. Лидером стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который набрал 67 баллов при восьми первых местах.

Топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе» (67 очков, восемь первых мест).

2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (59, четыре).

3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (54, четыре).

4. Никита Кучеров, «Тампа» (28).

5. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс» (6).