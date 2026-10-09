15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров не вошёл в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Никита Кучеров не вошёл в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку в регулярном чемпионате – «Харт Трофи». В голосовании приняли участие 16 экспертов, каждый называл свою пятёрку кандидатов. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место с 28 баллами. Лидером стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который набрал 67 баллов при восьми первых местах.

Топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе» (67 очков, восемь первых мест).
2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (59, четыре).
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (54, четыре).
4. Никита Кучеров, «Тампа» (28).
5. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс» (6).

Материалы по теме
Кучеров вошёл в топ‑50 игроков НХЛ за всю историю по матчам с двумя и более очками