«Первой мыслью было: «Неужели снова?» Барков — о своей травме в новом сезоне

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал свою травму, полученную в новом сезоне НХЛ, и высказался о восстановлении и возвращении в строй.

«Чувствую себя хорошо. У меня хорошие новости. Я вернусь как можно скорее. Конечно, это не то, о чём хотелось бы думать, особенно после того, что я пережил в прошлом сезоне. Но что есть, то есть. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, и у команды всё отлично получается. Выезд прошёл хорошо, так что я очень и очень рад.

Моей первой мыслью было: «Неужели мне снова придётся через это пройти?» Я только начал играть, и вот что случилось? Но потом, конечно, мы получили очень хорошие новости.

За мной стоит отличная команда врачей и физиотерапевтов. Они позаботятся обо мне. Поэтому я спокоен и уверен, что вернусь в лучшей форме. Очень этого жду. Они знают, что делать, чтобы мне стало лучше. Хочу играть как можно больше, но мне нужно подумать, что я могу сделать, чтобы вернуться раньше», — приводит слова Баркова сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний Барков получил травму во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) и не смог завершить матч. Во втором периоде форвард неудачно упал на лёд, борясь за шайбу при игре в большинстве. У него подвернулась левая нога.