«Абсолютно ноль проблем». Канадский защитник «Шанхая» — о безопасности в России

Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон высказался о своих впечатлениях от жизни в России.

– Легко ли далось решение перебраться за океан?

– Тяжело. Я никогда не жил в этой части света. Сейчас я уехал от семьи, это непросто. Но надо пользоваться всеми шансами, которые предоставляет тебя эта игра, выжимать максимум, пока есть такая возможность. Важно делать правильные шаги для своей карьеры, когда есть шанс. Решение было тяжёлым, но благодаря поддержке со всех сторон переход даётся легко.

– Планируете пригласить семью сюда?

– Возможно. Посмотрим, получится ли привезти их. Пока ничего не решено.

– Не все игроки соглашаются играть в КХЛ по соображениям безопасности. У вас были какие-нибудь опасения?

– Никаких. Абсолютно ноль проблем. Санкт-Петербург — очень красивый город. Мы успели побывать ещё в нескольких городах, мне понравилось. У меня здесь нет вообще никаких проблем, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 октября, в 12:00 мск.