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«Лига мужиков. Здесь жёстко и тяжело». Экс-игрок НХЛ — о КХЛ

«Лига мужиков. Здесь жёстко и тяжело». Экс-игрок НХЛ — о КХЛ
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Бывший игрок «Миннесоты Уайлд», «Сан Хосе Шаркс», а ныне защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон оценил стиль игры в КХЛ.

– Вам всего 26, в таком возрасте на такой переезд решаются немногие.
– Это новая возможность. Со всеми этими новыми правилами в АХЛ… Думаю, сейчас настало правильное время, чтобы приехать сюда и вывести свою игру на новый уровень. Не только в атаке – мне хочется быть двусторонним защитником, чтобы на меня можно было положиться. Это не ради очков, не ради того, чтобы играть в атаке. Чувствую, что мне нужно сделать следующий шаг. КХЛ — лига мужиков. Здесь жёстко, тяжело, много хороших игроков. Думаю, это правильный ход для меня. Я поиграл в Северной Америке, но сейчас решил, что могу сделать что-то другое. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате»:
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»
Эксклюзив
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»